Suarez | il tuffo dalla barca diventa virale | “Si allena per la prossima stagione”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Suarez tuffo

Corriere dello Sport.it

... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ", ildalla ...Arriviamo poi a uno straordinario gol di Bettega di testa inper una qualificazione ai ... ma nessuna delle due si qualifica al turno successivo, in un girone che premiae i suoi morsi. A ...Molti tifosi, non del Pistolero, lo hanno accusato di essere un simulatore. Lo scatto di Suarez è diventato virale con meme e altre gif molto ...L'attaccante uruguaiano posta la foto di un tuffo dal suo yacht: i social ne approfittano per prenderlo un po' in giro ...