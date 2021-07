Spezia Frattesi, la trattativa non si sblocca: il centrocampista può rimanere al Sassuolo (Di martedì 27 luglio 2021) Non si sblocca la trattativa che potrebbe portare Davide Frattesi allo Spezia: il centrocampista sta convincendo Dionisi e potrebbe rimanere al Sassuolo La trattativa che potrebbe portare Davide Frattesi allo Spezia è bloccata. Lo riporta Sky Sport, che spiega il Sassuolo ha bloccato al momento la sua partenza. In ritiro con i neroverdi Alessio Dionisi sta apprezzando le sue qualità ed è contento del suo rendimento. Per questo motivo, ora non è da escludere la permanenza in neroverde del classe ’99 che ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 luglio 2021) Non silache potrebbe portare Davideallo: ilsta convincendo Dionisi e potrebbealLache potrebbe portare Davidealloè bloccata. Lo riporta Sky Sport, che spiega ilha bloccato al momento la sua partenza. In ritiro con i neroverdi Alessio Dionisi sta apprezzando le sue qualità ed è contento del suo rendimento. Per questo motivo, ora non è da escludere la permanenza in neroverde del classe ’99 che ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Il #Sassuolo blocca la partenza di #Frattesi. Per ora niente #Spezia: il suo futuro può cambiare - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Il #Sassuolo blocca la partenza di #Frattesi. Per ora niente #Spezia: il suo futuro può cambiare https://t.c… - Spezia_1906 : ? #Dionisi blocca la partenza di #Frattesi ???? Il talento Under 21 potrebbe restare al #Sassuolo ?? L'aggiornament… - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Il #Sassuolo blocca la partenza di #Frattesi. Per ora niente #Spezia: il suo futuro può cambiare https://t.c… - samsonoppong10 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Il #Sassuolo blocca la partenza di #Frattesi. Per ora niente #Spezia: il suo futuro può cambiare https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Frattesi Sassuolo, deciso il futuro di Frattesi Commenta per primo Davide Frattesi , centrocampista del Sassuolo , rientrato dal prestito al Monza , può lasciare nuovamente ... c'è il forte pressing dello Spezia , a un passo dal chiudere il colpo per ...

Calciomercato Spezia, mega - operazione con l'Atalanta ...di mettersi alle spalle la difficile situazione Covid e il cluster esploso in ritiro lo Spezia ...direttore sportivo Pecini è vicino alla chiusura con il Sassuolo per il centrocampista Davide Frattesi (...

Spezia, trattativa bloccata per Frattesi: può restare al Sassuolo GianlucaDiMarzio.com Spezia Frattesi, la trattativa non si sblocca: il centrocampista può rimanere al Sassuolo Non si sblocca la trattativa che potrebbe portare Davide Frattesi allo Spezia: il centrocampista sta convincendo Dionisi e potrebbe rimanere al Sassuolo La trattativa che potrebbe portare Davide Fratt ...

Spezia, obiettivo Pobega Parte la richiesta al Milan In rossonero il giovane centrocampista ‘chiuso’ da Kessie, Tonali e Bennacer. Summit col Sassuolo per Frattesi, Obiang e sul futuro della situazione di Erlic ...

Commenta per primo Davide, centrocampista del Sassuolo , rientrato dal prestito al Monza , può lasciare nuovamente ... c'è il forte pressing dello, a un passo dal chiudere il colpo per ......di mettersi alle spalle la difficile situazione Covid e il cluster esploso in ritiro lo...direttore sportivo Pecini è vicino alla chiusura con il Sassuolo per il centrocampista Davide(...Non si sblocca la trattativa che potrebbe portare Davide Frattesi allo Spezia: il centrocampista sta convincendo Dionisi e potrebbe rimanere al Sassuolo La trattativa che potrebbe portare Davide Fratt ...In rossonero il giovane centrocampista ‘chiuso’ da Kessie, Tonali e Bennacer. Summit col Sassuolo per Frattesi, Obiang e sul futuro della situazione di Erlic ...