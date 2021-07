Sardegna, la rabbia dopo gli incendi: «Ritardo mostruoso dei soccorsi. L’azienda è distrutta e ora bonifichiamo da soli» – L’intervista (Di martedì 27 luglio 2021) «Qui è tutto nero e nessuno ci aiuta». Oltre alla cenere e alla desolazione, in Sardegna rimane il dramma di chi non ha più nulla. E se case, pascoli, piccole e grandi imprese ormai non esistono più, quello che si sente è il grido di rabbia per essere stati abbandonati. A raccontare queste ore è Lucia Cocco, giovane imprenditrice agricola di Tresnuraghes. Il paese della provincia di Oristano è al confine con la regione del Montiferru, la zona da dove è iniziato tutto e dove un’intera montagna ormai non c’è più. Nelle parole di Lucia non c’è solo il racconto di un incubo, ma la denuncia di soccorsi arrivati in Ritardo: ... Leggi su open.online (Di martedì 27 luglio 2021) «Qui è tutto nero e nessuno ci aiuta». Oltre alla cenere e alla desolazione, inrimane il dramma di chi non ha più nulla. E se case, pascoli, piccole e grandi imprese ormai non esistono più, quello che si sente è il grido diper essere stati abbandonati. A raccontare queste ore è Lucia Cocco, giovane imprenditrice agricola di Tresnuraghes. Il paese della provincia di Oristano è al confine con la regione del Montiferru, la zona da dove è iniziato tutto e dove un’intera montagna ormai non c’è più. Nelle parole di Lucia non c’è solo il racconto di un incubo, ma la denuncia diarrivati in: ...

