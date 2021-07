Roghi in Sardegna, procura Oristano apre inchiesta (Di martedì 27 luglio 2021) Mentre i Roghi in Sardegna non sono ancora del tutto spenti, soprattutto nell’Oristanese, e si attende per iniziare la conta dei danni, la procura della Repubblica di Oristano ha aperto un fascicolo contro ignoti per accertare se gli incendi sono opera di piromani. Le indagini sono affidate agli agenti del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale che hanno operato fin dalle prime ore nei luoghi da cui sarebbero partite le fiamme. Nel caso del grande rogo che è partito lo scorso sabato nel territorio di Santulussurgiu, e che poi è divampato in poco tempo raggiungendo le zone limitrofe, potrebbe esser stato scatenato da ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 luglio 2021) Mentre iinnon sono ancora del tutto spenti, soprattutto nell’Oristanese, e si attende per iniziare la conta dei danni, ladella Repubblica diha aperto un fascicolo contro ignoti per accertare se gli incendi sono opera di piromani. Le indagini sono affidate agli agenti del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale che hanno operato fin dalle prime ore nei luoghi da cui sarebbero partite le fiamme. Nel caso del grande rogo che è partito lo scorso sabato nel territorio di Santulussurgiu, e che poi è divampato in poco tempo raggiungendo le zone limitrofe, potrebbe esser stato scatenato da ...

