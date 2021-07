Reddito di libertà per le donne che hanno subito violenza | ecco che cosa è

Leggi su vanityfair

(Di martedì 27 luglio 2021) Fino a 400 euro al mese per un massimo di 12 mesi per le donne vittime di violenza che siano sole o con figli. È il Reddito di libertà per le donne vittime di violenza contenuto nel Dpcm del 17 dicembre 2020 e ora entrato in vigore. Per ricevere il contributo le donne che chiedono il contributo devono essere seguite da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali.