Questa foto non mostra la grandine caduta «oggi tra Parma e Piacenza», è del 2019 (Di martedì 27 luglio 2021) Il 26 luglio 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra due grandi chicchi di grandine tenuti in mano da un uomo. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Questa è la grandine di oggi tra Parma e Piacenza …. Pazzesco». Il riferimento è alla forte grandinata verificatasi nel pomeriggio del 26 luglio nel tratto dell’autostrada A1, tra Parma e Fiorenzuola (in provincia di Piacenza), che ha danneggiato centinaia di mezzi in viaggio. Si tratta di un ... Leggi su facta.news (Di martedì 27 luglio 2021) Il 26 luglio 2021 su Facebook è stata pubblicata unachedue grandi chicchi ditenuti in mano da un uomo. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «è laditra…. Pazzesco». Il riferimento è alla forte grandinata verificatasi nel pomeriggio del 26 luglio nel tratto dell’autostrada A1, trae Fiorenzuola (in provincia di), che ha danneggiato centinaia di mezzi in viaggio. Si tratta di un ...

