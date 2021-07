Porto-Roma in tv: data, orario e streaming amichevole 2021 (Di martedì 27 luglio 2021) Entra nel vivo il ritiro Portoghese della Roma di Josè Mourinho. Alle 21:00 di mercoledì nella cornice del Campo Bela Vista la squadra giallorossa scenderà in campo in quello che è il primo test veramente impegnativo del precampionato. Avversario il Porto e per Mourinho è tempo di risposte da parte dei suoi calciatori più importanti. Si gioca alle 21:00, ora italiana, e potrete seguire la partita su Sky Sport (diretta esclusiva) e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it non vi lascerà soli e vi offrirà una diretta testuale aggiornata in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 luglio 2021) Entra nel vivo il ritiroghese delladi Josè Mourinho. Alle 21:00 di mercoledì nella cornice del Campo Bela Vista la squadra giallorossa scenderà in campo in quello che è il primo test veramente impegnativo del precampionato. Avversario ile per Mourinho è tempo di risposte da parte dei suoi calciatori più importanti. Si gioca alle 21:00, ora italiana, e potrete seguire la partita su Sky Sport (diretta esclusiva) e insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it non vi lascerà soli e vi offrirà una diretta testuale aggiornata in tempo reale. SportFace.

