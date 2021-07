“Paris Hilton è incinta” | l’ereditiera sarebbe in attesa del primo figlio con Carter Reum

(Di martedì 27 luglio 2021) La ricca ereditiera, da pochi mesi fidanzata conche dovrebbe presto sposare,dopo aver iniziato le procedure per la fecondazione in vitro. L’indiscrezione arriva dall’America, dove il sito Page Six ha pubblicato un articolo in cui annuncia che la showgirl, 40 anni,indel suo. L'articolo proviene da City Roma News.

GretaSmara : PARIS HILTON È INCINTA PARIS HILTON È INCINTA - capadittatrice : PARIS HILTON È INCINTA - badtasteit : #CookingWithParis: il trailer e delle foto del nuovo show #Netflix con star #ParisHilton - VanityFairIt : A gennaio aveva rivelato di aver cominciato le procedure per la fecondazione in vitro @ParisHilton - VelvetMagIta : #Paris Hilton è incinta: l’ereditiera aspetta il primo figlio #VelvetMag #Velvet -

è incinta . A 40 anni l'ereditiera nota in tutto il mondo aspetta il suo primo figlio insieme al fidanzato Carter Reum, che ha tutta l'intenzione di sposare nel futuro prossimo. L'...incinta: la star americana aspetterebbe il suo primo figlio insieme al fidanzato Carter Reum. A dare la notizia è Page Six, giornale di gossip americano, che lo ha scoperto in esclusiva . ...Paris Hilton è incinta! L’indiscrezione bomba è stata lanciata da Page Six e in queste ore sta facendo il giro del mondo. Stando a quello che si legge sul tabloid l’ereditiera è in attesa di un bambin ...Dolce attesa per l'ereditiera e il fidanzato Carter Reum. A febbraio scorso aveva rivelato di aver cominciato le procedure per la fecondazione in vitro ...