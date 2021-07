Paris Hilton è incinta | i nomi che darà ai suoi figli

Leggi su biccy

(Di martedì 27 luglio 2021) Da mesiripete di voler diventare madre e finalmente il suo sogno si realizzerà. PageSix ha rivelato in esclusiva che la regina delle ereditiere aspetta uno dal fidanzato Carter Reum. Per restarepare che la star si sia sottoposta a trattamenti di fecondazione in vitro. L’ufficio stampa diper adesso ha rifiutato di commentare la notizia, ma questo perché probabilmente sarà proprio l’artista a fare un grande annuncio stellare. E oltre a diventare mamma, prestosarà anche una moglie, visto che Carter qualche mese fa le ha ...