Opere pubbliche, dalla Regione altri 160 mila euro ai Comuni (Di martedì 27 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Tempo di centri estivi per i bambini, in Fvg… Contributi per la prima casa in Fvg, garantiti i… Tutti i Comuni ricicloni del Fvg, il ... Leggi su friulioggi (Di martedì 27 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Tempo di centri estivi per i bambini, in Fvg… Contributi per la prima casa in Fvg, garantiti i… Tutti iricicloni del Fvg, il ...

Advertising

ginniko_72 : @MariSolombrino un’afa grandi opere pubbliche - SassiLive : CONSIGLIO COMUNALE DI MATERA: TRE INTERROGAZIONI TOTO E MORELLI E APPROVATA MOZIONE MONTEMURRO SU RECUPERO, UTILIZZ… - AgenziaOpinione : PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * OPERE PUBBLICHE: « MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI, 4 MILIONI PER 7 MUNICIPAL… - AseroGiovanna : Perche adesso dove vanno i soldi?giornali, imprese di confindustria, bonus tv?e le opere pubbliche? Tutte fuori dal… - ProvinciaTrento : Oltre 4 milioni di contributi sono destinati a 7 Comuni del #Trentino per investimenti relativi a opere pubbliche d… -

Ultime Notizie dalla rete : Opere pubbliche Opere pubbliche, dalla Regione altri 160 mila euro ai Comuni A tanto ammonta la cifra che la Giunta regionale vuole stanziare con un emendamento all'assestamento di bilancio per finanziare diverse opere pubbliche concordate insieme con i vari enti locali . A ...

Un tratto di via Due Canali Nord sarà riqualificato È inoltre previsto il completamento delle opere di urbanizzazione anche nelle aree contigue, che ... Uno degli obiettivi dell'Amministrazione era quello di attivare politiche pubbliche nell'area a nord ...

Ok a variazione bilancio. Santi: liberati 200mila € per opere pubbliche News Rimini Assestamento di bilancio e piano alienazioni arrivano in Consiglio L’assestamento di bilancio per il triennio 2021-23 sarà fra i punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale di venerdì. Nel corso della seduta, che inizierà alle 9, sarà esaminato l’accertamento ...

Strade, palestra e nuova cucina a scuola: pronti 200mila euro dalla variazione di bilancio "Abbiamo liberato 200 mila euro di risorse dal fondo accantonamenti e li abbiamo messi a disposizione delle opere pubbliche principalmente nella riqualificazione che partirà nei quartieri" annuncia ...

A tanto ammonta la cifra che la Giunta regionale vuole stanziare con un emendamento all'assestamento di bilancio per finanziare diverseconcordate insieme con i vari enti locali . A ...È inoltre previsto il completamento delledi urbanizzazione anche nelle aree contigue, che ... Uno degli obiettivi dell'Amministrazione era quello di attivare politichenell'area a nord ...L’assestamento di bilancio per il triennio 2021-23 sarà fra i punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale di venerdì. Nel corso della seduta, che inizierà alle 9, sarà esaminato l’accertamento ..."Abbiamo liberato 200 mila euro di risorse dal fondo accantonamenti e li abbiamo messi a disposizione delle opere pubbliche principalmente nella riqualificazione che partirà nei quartieri" annuncia ...