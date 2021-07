Olimpiadi di Tokyo, bronzo della squadra di spada femminile: Fiamingo, Navarria, Isola e Santuccio battono la Cina (Di martedì 27 luglio 2021) La squadra azzurra di spada femminile conquista il bronzo vincendo la finalina contro la Cina, alla vigilia favorita per l’oro. Al termine dei nove assalti il quartetto composto da Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio ha sconfitto le cinesi per 23-21 riscattando parzialmente la sconfitta in semifinale contro la sorprendente Estonia e l’assenza di azzurre sul podio nella gara individuale. Gara tattica, a punteggio basso, dominata dall’Italia nella prima parte grazie a Fiamingo e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Laazzurra diconquista ilvincendo la finalina contro la, alla vigilia favorita per l’oro. Al termine dei nove assalti il quartetto composto da Rossella, Federica, Marae Albertaha sconfitto le cinesi per 23-21 riscattando parzialmente la sconfitta in semifinale contro la sorprendente Estonia e l’assenza di azzurre sul podio nella gara individuale. Gara tattica, a punteggio basso, dominata dall’Italia nella prima parte grazie ae ...

