Nuovo Campus al Politecnico di MILANO: Zanette tra i fornitori. (Di martedì 27 luglio 2021) (Fontanafredda 27 luglio 2021) - Fontanafredda, 27 Luglio 2021. Un progetto innovativo e futuristico basato su un concept ideato dall'architetto Renzo Piano e sviluppato dallo studio ODB di MILANO: lo scorso 22 giugno è stato presentato, con la partecipazione di ospiti prestigiosi tra i quali il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha officiato la cerimonia inaugurale, il Nuovo Campus di Architettura del Politecnico di MILANO. Si parla in particolare di lavori di costruzione del centro di ricerca e innovazione in architettura nato da un'idea del Senatore a vita Renzo Piano, architetto tra i ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) (Fontanafredda 27 luglio 2021) - Fontanafredda, 27 Luglio 2021. Un progetto innovativo e futuristico basato su un concept ideato dall'architetto Renzo Piano e sviluppato dallo studio ODB di: lo scorso 22 giugno è stato presentato, con la partecipazione di ospiti prestigiosi tra i quali il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha officiato la cerimonia inaugurale, ildi Architettura deldi. Si parla in particolare di lavori di costruzione del centro di ricerca e innovazione in architettura nato da un'idea del Senatore a vita Renzo Piano, architetto tra i ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Campus Wunderman Thompson Italia, Giuseppe Salinari è il nuovo Ceo. Giuseppe Stigliano lascia l'agenzia Giuseppe Salinari è il nuovo Ceo di Wunderman Thompson Italia . Già Executive Vice President e membro del CdA dell'agenzia, ... con l'incarico di fondare e guidare il Campus Wpp a Roma (ruolo che ...

Nextones: musica elettronica ...agosto anche l'awareness campus temporaneo dedicato alle Pratiche di consapevolezza nella natura con Gabriele Vacis mentre a chiudere questa edizione, dal 3 al 5 settembre, sarà Campo Base, nuovo ...

L’Università Milano-Bicocca e Associazione Energie Sociali Jesurum ancora insieme per Milano Pc, stampanti e lavagne elettroniche dal valore complessivo di 15.000 euro per garantire agli studenti della città di Milano equo accesso all’istruzione. Questa la donazione del Dipartimento di Scienz ...

