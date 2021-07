Nella pattumiera degli italiani 529 gr di cibo a settimana (Di martedì 27 luglio 2021) Spreco alimentare, come si comportano gli italiani? Piuttosto bene, sono fra i più virtuosi, anche se resta da fare ancora molta strada: gettiamo 27 kg di cibo a testa, ovvero 529 grammi a settimana come da rilevazione dell’Osservatorio Waste Watcher International. Sono le famiglie con figli a gettare più spesso il cibo: in media lo fanno il 15% in più rispetto ai single, che si scoprono più virtuosi e oculati, così come i cittadini dei centri urbani rispetto ai piccoli comuni. E si spreca di più al sud, dove si getta il 15% in più di cibo e avanzi (circa 600 grammi a settimana), mentre si ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 luglio 2021) Spreco alimentare, come si comportano gli? Piuttosto bene, sono fra i più virtuosi, anche se resta da fare ancora molta strada: gettiamo 27 kg dia testa, ovvero 529 grammi acome da rilevazione dell’Osservatorio Waste Watcher International. Sono le famiglie con figli a gettare più spesso il: in media lo fanno il 15% in più rispetto ai single, che si scoprono più virtuosi e oculati, così come i cittadini dei centri urbani rispetto ai piccoli comuni. E si spreca di più al sud, dove si getta il 15% in più die avanzi (circa 600 grammi a), mentre si ...

