(Di martedì 27 luglio 2021) Lettera aperta dia Simona Ventura dove spiega la sua partecipazione acon le Stelle, lo show di Milly Carlucci che torna sabato 16 ottobre su Rai1. Ne vedremo delle belle…! Queste le sue parole! Carissima Simona Ventura,io non solo mi ritengo totalmente fuori dal mio contesto naturale, ma di essere inappropriato in quel ruolo. Però, quello che invece è appropriato, è che si tratta di lavoro. E io, che sono un uomo di cultura, con tre, che ha voglia di vivere, che ha lavorato tanto ma vive una dimensione che prende il nome di “mobbing” sono costretto a farlo. E lo sai meglio di me che io sono ...

Advertising

bubinoblog : MORGAN: VADO A BALLANDO PER MANTENERE LE MIE FIGLIE E ALLA FACCIA DELL'ITALIA BIGOTTA -

Ultime Notizie dalla rete : MORGAN VADO

Sportando

... Giorgio Pasotti, Lillo, Michela Andreozzi, Alessandro Tiberi, Claudia Potenza, Massimiliano, ... Thriller, 2009, durata: 104 Min) Un film di Mimi Leder conFreeman, Rade ?erbedija, Robert ......di non mettere la mascherina (cosa dirà il Protocollo?) mentre la metto sull'ascensore quando... Jamie Dimon, capo della banca JPha dichiarato che è ora di... Oggi sembra di vivere in un ...Apple, infatti, avrebbe scelto di impiegare un telaio in lega di titanio per i modelli di fascia alta, e dunque per iPhone 14 Pro e Pro Max: della produzione, nello specifico, si occuperebbe esclusiva ...Come annunciato diversi mesi fa dall’emittente Showtime, finalmente Dexter Morgan sta per tornare! In occasione del Comic-Con@Home, durante il panel dedicato è stato mostrato e diffuso il trailer di D ...