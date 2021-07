Milan: Romagnoli non è più un punto fermo della squadra (Di martedì 27 luglio 2021) Dopo una stagione travagliata, condita dagli infortuni e da qualche errore di troppo, Alessio Romagnoli ha iniziato a perdere gerarchie nell’assetto pensato da Stefano Pioli.Il numero 13 è passato ad essere da capitano inamovibile ad una buona riserva. Infatti con la conferma di Tomori e le ottime prestazioni del gigante danese Kjaer, i due posti da centrali difensivi sembrano pressoché occupati. Il contratto in scadenza Sarà l‘annata del riscatto e della riconferma per il difensore rossonero, che ha confessato di prepararsi al meglio per farsi trovare pronto. Alessio Romagnoli non ha più margine d’errore. Dopo aver perso il ruolo di ... Leggi su rompipallone (Di martedì 27 luglio 2021) Dopo una stagione travagliata, condita dagli infortuni e da qualche errore di troppo, Alessioha iniziato a perdere gerarchie nell’assetto pensato da Stefano Pioli.Il numero 13 è passato ad essere da capitano inamovibile ad una buona riserva. Infatti con la conferma di Tomori e le ottime prestazioni del gigante danese Kjaer, i due posti da centrali difensivi sembrano pressoché occupati. Il contratto in scadenza Sarà l‘annata del riscatto ericonferma per il difensore rossonero, che ha confessato di prepararsi al meglio per farsi trovare pronto. Alessionon ha più margine d’errore. Dopo aver perso il ruolo di ...

CristianoRuiuF7 : @NonEvoluto Ancora pensate ke Romagnoli sia un calciatore del Milan?lui già sa che:o porta un po di soldini (10/15)… - macho_morandi : RT @DynoMilan: @NonEvoluto La Juve prende Kaio Jorge, noi mandiamo via Romagnoli per Bernardeschi, siamo messi veramente con questa società… - notizie_milan : Rinnovo Romagnoli: il Milan non farà follie - notizie_milan : Posto e rinnovo: Romagnoli dovrà riconquistare tutto - ducciosiena : Milan … hai fatto tutte le cose che dovevi fare in modo eccellente … sia tecnico che di bilancio ( senza scendere a… -