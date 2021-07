LIVE Canoa slalom, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Stefanie Horn quarta in semifinale! Finale alle 9.15 (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.19 L’appuntamento è alle ore 9.15 per la Finale dal Kasai Canoe slalom Centre di Tokyo con la nostra Stefanie Horn a caccia di un risultato di prestigio. Un caro saluto e a più tardi! 8.17 Dopo aver ottenuto il quarto tempo complessivo in batteria, si conferma in quarta posizione Stefanie Horn. L’azzurra ha nelle corde questo tipo di manche e può giocarsela con le migliori per una medaglia. 8.14 Jessica Fox è l’ultima in ordine cronologico a qualificarsi per la ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.19 L’appuntamento èore 9.15 per ladal Kasai CanoeCentre dicon la nostraa caccia di un risultato di prestigio. Un caro saluto e a più tardi! 8.17 Dopo aver ottenuto il quarto tempo complessivo in batteria, si conferma inposizione. L’azzurra ha nelle corde questo tipo di manche e può giocarsela con le migliori per una medaglia. 8.14 Jessica Fox è l’ultima in ordine cronologico a qualificarsi per la ...

