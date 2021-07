LIVE Camila Giorgi-Svitolina, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: serve una nuova impresa per continuare a sognare (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sfida Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Giorgi-Svitolina, sfida valevole per i quarti di finale delle Olimpiadi di Tennis. Il percorso della Giorgi ha ricalcato le orme dei suoi giorni migliori, esprimendo un tennis in costante progressione, mantenendo una solidità che se confermata potrebbe risultare un fattore. L’italiana si è sbarazzata in due set di Brady, Vesnina e ha compiuto il colpaccio Ka.Pliskova, da sfavorita. La Svitolina ha sconfitto sempre in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della sfida Buongiorno e benvenuti allatestuale di, sfida valevole per i quarti di finale delledi Tennis. Il percorso dellaha ricalcato le orme dei suoi giorni migliori, esprimendo un tennis in costante progressione, mantenendo una solidità che se confermata potrebbe risultare un fattore. L’italiana si è sbarazzata in due set di Brady, Vesnina e ha compiuto il colpaccio Ka.Pliskova, da sfavorita. Laha sconfitto sempre in ...

Advertising

livetennisit : Giochi Olimpici di Tokyo 2020: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 5. In campo Fabio Fognini e Camila Giorgi… - infoitsport : LIVE Camila Giorgi-Pliskova 6-4 6-2, Olimpiadi Tennis in DIRETTA: prestazione mostruosa dell'azzurra che centra i q… - infoitsport : LIVE Camila Giorgi-Pliskova, Olimpiadi Tennis in DIRETTA: la pioggia fa slittare il programma - infoitsport : Risultati tennis/ Olimpiadi 2020 Tokyo diretta live: Camila Giorgi per i quarti! - Francy___W : RT @Nerys__: #Tennis ?? ???? Camila Giorgi ha vinto il primo set contro ???? Karolina Pliskova per 6-4 SECONDO SET parziale Live ????Giorgi… -