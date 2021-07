Le autostrade liguri al collasso: togliamoci i paraocchi e puntiamo su poche parole chiave (Di martedì 27 luglio 2021) Dopo 40 anni in viaggio tra Milano e la Riviera, condivido alcune umili osservazioni da ex-utente del sistema autostradale che collega la liguria al resto del mondo. Da tempo, liguri e foresti pagano un prezzo salato a mezzo secolo di incapacità di governo del territorio. E oggi stanno versando la carissima, ultima, tombale rata: un blocco quasi totale della mobilità, senza che nessun governante, nazionale o locale, abbia mai preso sul serio i mugugni, i lamenti, le grida che nel passato avevano osato urlare alcune isolate Cassandre, sempre inascoltate, spesso derise. Gli attuali, capillari adeguamenti autostradali non sono l’esito di un meteorite caduto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Dopo 40 anni in viaggio tra Milano e la Riviera, condivido alcune umili osservazioni da ex-utente del sistema autostradale che collega laa al resto del mondo. Da tempo,e foresti pagano un prezzo salato a mezzo secolo di incapacità di governo del territorio. E oggi stanno versando la carissima, ultima, tombale rata: un blocco quasi totale della mobilità, senza che nessun governante, nazionale o locale, abbia mai preso sul serio i mugugni, i lamenti, le grida che nel passato avevano osato urlare alcune isolate Cassandre, sempre inascoltate, spesso derise. Gli attuali, capillari adeguamenti autostradali non sono l’esito di un meteorite caduto ...

Advertising

paolocamuccini : Buongiorno Governatore @GiovanniToti attendo educatamente e pazientemente sua risposta. Ricordo che con la situazio… - vittorio_poli : RT @daniela55302669: @GiovanniToti Lei pensi alle autostrade liguri, che purtroppo non sono una fake - jobwithinternet : RT @daniela55302669: @GiovanniToti Lei pensi alle autostrade liguri, che purtroppo non sono una fake - daniela55302669 : @GiovanniToti Lei pensi alle autostrade liguri, che purtroppo non sono una fake - CorsampRocky : @GiovanniToti Bravo, prendi l'abitudine di rispondere ai tweet dei liguri. E' sempre una cosa molto apprezzata. Io,… -