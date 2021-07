La morte di un padre di due bimbi sul lavoro, i sindacati: 'Manca la cultura della sicurezza' (Di martedì 27 luglio 2021) 'Siamo attoniti e inorriditi. E' la quinta volta in meno di 12 mesi solo nel settore delle costruzioni e affini, che dobbiamo prendere atto dell'inaccettabile notizia'. Questa la presa di posizione di ... Leggi su cesenatoday (Di martedì 27 luglio 2021) 'Siamo attoniti e inorriditi. E' la quinta volta in meno di 12 mesi solo nel settore delle costruzioni e affini, che dobbiamo prendere atto dell'inaccettabile notizia'. Questa la presa di posizione di ...

Advertising

fanpage : “Uno di loro mi ha detto che devo tacere perché non ho capito niente”. Altri, invece, l’hanno insultato. Marco, 22e… - CarloVerdelli : “Il colore della pelle ha contato nella vita e nella morte del nostro Seid”. Così il padre Walter (@Corriere… - LetiziaQuintas : RT @santegidionews: La Comunità di Sant’Egidio si unisce con affetto al dolore del presidente Marco Impagliazzo e della sua famiglia per la… - BabbaiFabry : RT @spinax64: Ma cosa c’entra la morte del padre col modo di dire #figliodipapà ??!! Se ti dicessi che #cadidallenuvole apriresti il paraca… - 53Rebelle : pensi veramente di potermi far soffrire? mia madre e mio padre mi hanno augurato la morte :) -