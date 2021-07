Juventus | Allegri | “Le squadre più interessanti? Il Milan è cresciuto”

Advertising

juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di presentazione di Mister Massimiliano Allegri. LIVE su @JuventusTv… - tvdellosport : ?? CONFERENZA MASSIMILIANO ALLEGRI ?? Alle 1??4??.3??0?? live su #Sportitalia le parole dell’allenatore della… - juventusfc : ?? Allegri: «Ci sono molte grandi potenzialità, su cui lavoreremo tutti i giorni. Ho scelto la Juventus, e per me è… - serieAnews_com : ?? Mister #Allegri ha ben chiare le gerarchie sui capitani... #Bonucci #Juventus #SerieA - martyisnt96 : RT @delinquentweet: Massimiliano #Allegri è tornato alla Juventus, e probabilmente sa già da dove ripartire. -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Allegri

Massimilianoha parlato per la prima volta in conferenza stampa dopo il ritorno alla: 'Mi sembrava di essere 18 anni quando ho iniziato a fare l'allenatore: emozionato e divertito. All'inizio ho ...Agnelli in quella circostanza dimostrò per l'ennesima volta di essere un presidente decisionista,accettò l'esonero comprendendo la linea. Non c'era un fattore preciso a far crollare le ...Durata e cifre reali del nuovo contratto di Giorgio Chiellini con la Juventus, Agnelli infastidito dalle voci circolate sui giornali ...Oggi è uscito il listone di Fantacalcio.it, lo trovate qu i sia Classic che Mantra. Questi sono gli otto centrocampisti più costosi per quotazione. Mkhitaryan supera Chiesa di u ...