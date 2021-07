Istat, nel 2020 l’intervento pubblico ha ridotto la disuguaglianza: -14,1 p.p. indice Gini (Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – Nel 2020, sulla base delle stime del modello di microsimulazione dell’Istat, l’intervento pubblico, realizzato attraverso l’imposizione fiscale e contributiva e i trasferimenti monetari, ha determinato una riduzione della diseguaglianza di 14,1 punti percentuali dell’indice di Gini: da un valore di 44,3 punti misurato sul reddito primario a uno di 30,2 in termini di reddito disponibile. In particolare, i trasferimenti pensionistici previdenziali (invalidità, vecchiaia, superstiti) costituiscono la principale misura redistributiva. L’importanza degli altri trasferimenti è ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – Nel, sulla base delle stime del modello di microsimulazione dell’, realizzato attraverso l’imposizione fiscale e contributiva e i trasferimenti monetari, ha determinato una riduzione della diseguaglianza di 14,1 punti percentuali dell’di: da un valore di 44,3 punti misurato sul reddito primario a uno di 30,2 in termini di reddito disponibile. In particolare, i trasferimenti pensionistici previdenziali (invalidità, vecchiaia, superstiti) costituiscono la principale misura redistributiva. L’importanza degli altri trasferimenti è ...

