"Il Covid è una bugia": guru del marketing, negazionista fino all'ultimo, muore per il virus (Di martedì 27 luglio 2021) “Da una settimana ho questa brutta influenza e non passa”, aveva confessato a telefono ad un amico che, premurandosi per la sua salute e nel timore che potesse trattarsi di Covid, gli aveva domandato se si fosse sottoposto a tampone. “Non ce n’è bisogno”, la replica. Queste le ultime parole di Marco De Veglia, italiano guru del marketing morto a Miami a soli 55 anni a causa del Covid. La testimonianza dell’amico, che ha preferito rimanere anonimo, viene riportata dal quotidiano La Stampa. “Era coerente con le sue convinzioni sbagliate. Nell’ultima telefonata, mercoledì 21 luglio, era ricoverato nel reparto di terapia ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 luglio 2021) “Da una settimana ho questa brutta influenza e non passa”, aveva confessato a telefono ad un amico che, premurandosi per la sua salute e nel timore che potesse trattarsi di, gli aveva domandato se si fosse sottoposto a tampone. “Non ce n’è bisogno”, la replica. Queste le ultime parole di Marco De Veglia, italianodelmorto a Miami a soli 55 anni a causa del. La testimonianza dell’amico, che ha preferito rimanere anonimo, viene riportata dal quotidiano La Stampa. “Era coerente con le sue convinzioni sbagliate. Nell’ultima telefonata, mercoledì 21 luglio, era ricoverato nel reparto di terapia ...

