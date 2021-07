I costi della transizione energetica

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 27 luglio 2021) In Europa 3.500 miliardi; 90 mila a livello globale. Sono istimati che l’industria dovrà affrontare entro il 2050 per laecologica e digitale, oggetto del G20 di Napoli. Come ha detto Emma Marcegaglia, ex presidente Eni e unica esponente del mondo imprenditoriale invitata dal ministro Roberto Cingolani, regista assieme all’inviatoCasa Bianca John Kerry, “un ruolo trainante lo avranno i fondi pubblici ma saranno i privati ad addossarsene la maggior parte”. Solo in Europa mille miliardi arriveranno dai governi, altri 2.500 dal settore privato. Come? Il Recovery plan prevede strumenti che andranno ben oltre il 2026 e ...