(Di martedì 27 luglio 2021)(Stati Uniti) - Gonzalocontinua a conforntarsi con il mondo della MLS. In una sola notte è passato da bersaglio a eroe grazie ad un assist superbo, arrivato anche per smentire le ...

sportli26181512 : #Higuain svogliato a Miami: critiche sui social per questa foto: L'argentino è diventato bersaglio dei tifosi per i… -

Corriere dello Sport

MIAMI (Stati Uniti) - Gonzalocontinua a conforntarsi con il mondo della MLS. In una sola notte è passato da bersaglio a ...smentire le immagini di una clip virale che lo immortalava...In attacco, Quagliarella è apparso(ma aveva un problema alla gamba destra) e Gabbiadini ... 1 - 0, 5 - 2 (in gol Zapata, Insigne, Callejon, Hamsik e un'autorete), 1 - 1, 4 - 2 (, ...L'argentino è diventato bersaglio dei tifosi per il suo atteggiamento nell'ultimo match, ma è suo l'assist splendido che ha sbloccato il match contro Philadelphia ...