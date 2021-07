Due volte positivo al Coronavirus, poi la medaglia d’oro a Tokyo: l’impresa di Tom Dean nei 200 stile libero (Di martedì 27 luglio 2021) Già contagiarsi con il Coronavirus due volte in 12 mesi, nonostante gli anticorpi della prima infezione, non è cosa comune. Tornare in vasca in eccellente condizione psicologica per allenarsi e recuperare il tempo perso in isolamento, arrivare alle Olimpiadi e vincere l’oro, è un’impresa. Tom Dean è il numero uno di Tokyo 2020 nei 200 stile libero maschili. Dietro di il 21enne, si è piazzato il connazionale Duncan Scott, per una doppietta che, nella disciplina, il Regno Unito non realizzava dal 1908. «Sono stato positivo al Covid due volte in 12 mesi, una ... Leggi su open.online (Di martedì 27 luglio 2021) Già contagiarsi con ilduein 12 mesi, nonostante gli anticorpi della prima infezione, non è cosa comune. Tornare in vasca in eccellente condizione psicologica per allenarsi e recuperare il tempo perso in isolamento, arrivare alle Olimpiadi e vincere l’oro, è un’impresa. Tomè il numero uno di2020 nei 200maschili. Dietro di il 21enne, si è piazzato il connazionale Duncan Scott, per una doppietta che, nella disciplina, il Regno Unito non realizzava dal 1908. «Sono statoal Covid duein 12 mesi, una ...

