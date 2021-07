De Donno, si toglie la vita il medico che scoprì la cura al plasma per Covid (Di mercoledì 28 luglio 2021) De Donno, il medico e padre della cura con il plasma iperimmune contro il Coronavirus si è tolto la vita a 54 anni, per mesi si è battuto per riuscire ad implementare la cura per il Covid 19 con il plasma iperimmune. De Donno, morto suicida il medico che scoprì la cura al plasma contro il Covid (Foto dal web)Nasce a Mantova, mentre la sua famiglia d’origine era a Maglie, l’amministrazione comunale gli ha conferito la cittadinanza onoraria dinanzi al ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 28 luglio 2021) De, ile padre dellacon iliperimmune contro il Coronavirus si è tolto laa 54 anni, per mesi si è battuto per riuscire ad implementare laper il19 con iliperimmune. De, morto suicida ilchelaalcontro il(Foto dal web)Nasce a Mantova, mentre la sua famiglia d’origine era a Maglie, l’amministrazione comunale gli ha conferito la cittadinanza onoraria dinanzi al ...

Advertising

Eretico74 : Si toglie la vita il medico De Donno, “padre” della cura col plasma iperimmune contro il Covid - PierantoniFabio : RT @leone52641: @RadioRadioWeb Una persona per bene un grande uomo e un grande medico..quando succedono queste cose fa solo male un vero er… - leone52641 : RT @leone52641: @RadioRadioWeb Una persona per bene un grande uomo e un grande medico..quando succedono queste cose fa solo male un vero er… - leone52641 : @RadioRadioWeb Una persona per bene un grande uomo e un grande medico..quando succedono queste cose fa solo male un… - StefanoGreco7 : Sono molto colpito dal suicidio del Dott. De Donno. Un medico, uno abituato a salvare la vita agli altri, che la t… -