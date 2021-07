Covid oggi Friuli, 89 contagi e zero morti: bollettino 27 luglio (Di martedì 27 luglio 2021) Sono 89 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 27 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. Su 4.132 tamponi molecolari sono stati rilevati 72 nuovi casi con una percentuale di positività dell’1,74%. Sono inoltre 2.410 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 17 casi (0,71%). Dall’analisi dei dati a disposizione, emerge che il 69 per cento dei nuovi contagi ha a che fare con persone al disotto dei 29 anni. Due persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 10. I decessi ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 luglio 2021) Sono 89 i nuovida coronavirus inVenezia Giulia secondo ildi, 27. Non si registrano invece nuovi decessi. Su 4.132 tamponi molecolari sono stati rilevati 72 nuovi casi con una percentuale di positività dell’1,74%. Sono inoltre 2.410 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 17 casi (0,71%). Dall’analisi dei dati a disposizione, emerge che il 69 per cento dei nuoviha a che fare con persone al disotto dei 29 anni. Due persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 10. I decessi ...

