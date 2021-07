Corteo contro il Green pass a Piacenza | denunciati gli organizzatori

Advertising

gennaromigliore : A Roma corteo #NoVax al grido “libertà libertà contro la dittatura” guidato da Forza Nuova e da un soggetto a Daspo… - MediasetTgcom24 : Corteo anti-Green pass a Genova, insulti contro i giornalisti #greenpass - reteversilia : Corteo contro il Green pass a Livorno: trenta identificati: in arrivo sanzioni e denunce - 99wallss : RT @gennaromigliore: A Roma corteo #NoVax al grido “libertà libertà contro la dittatura” guidato da Forza Nuova e da un soggetto a Daspo ch… - BabboleoNews : Corteo #NoGreenPass di sabato a #Genova, la #Digos segnala tre persone: due sessantenni che hanno assunto il ruolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Corteo contro

...scorso organizzata per protestarel'introduzione del cosiddetto "green pass". In particolare, due uomini sulla sessantina sono stati segnalati per aver assunto il ruolo di promotori del......di Piacenza ha denunciato gli organizzatori delanti Green pass che si è svolto il 24 luglio in Piazza Cavalli. Essendo la manifestazione autoconvocata, la denuncia sarebbe scattatachi ...Denunce per omesso preavviso per coloro che hanno orgnaizzato la manifestazione e sanzioni amministrative per chi non indossavano la mascherina ...Con l'accusa di aver organizzato una "manifestazione non autorizzata" in palese violazione dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, la Questura di Piacenza ha denunciato gli ...