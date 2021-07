Chi è Luciano Punzo, ex Mister Italia, Pechino Express e ora single di Temptation Island? (Di martedì 27 luglio 2021) Ecco chi è Luciano Punzo, tentatore di Temptation Island 2021, ex Pechino Express e Mister Italia: carriera e vita privata Luciano Punzo è uno dei 13 tentatori di Temptation Island 2021. Nato a Napoli nel 1994, fascino mediterraneo, moro dallo sguardo magnetico, Luciano ha iniziato la sua carriera di modello per gioco. Nel 2017 ha ottenuto la fascia di Mister Italia per poi essere ospitato a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso. Ha inoltre ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 27 luglio 2021) Ecco chi è, tentatore di2021, ex: carriera e vita privataè uno dei 13 tentatori di2021. Nato a Napoli nel 1994, fascino mediterraneo, moro dallo sguardo magnetico,ha iniziato la sua carriera di modello per gioco. Nel 2017 ha ottenuto la fascia diper poi essere ospitato a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso. Ha inoltre ...

Ultime Notizie dalla rete : Chi Luciano Napoli, piace un centrocampista dell'Inter. Demme valuta se operarsi Il nazionale uruguayano, di proprietà dell' Inter , sarebbe felice di riabbracciare Luciano ... Intanto, c'è chi della mediana partenopea sarebbe stato certamente protagonista, sin da subito, se non ...

"Temptation Island 2021", la playlist della prima parte della finale Al di là delle coppie, tuttavia, la quinta puntata del reality di Canale5 rivela chi è la vera ... Perfino il buon Bisciglia e il tentatore Luciano sembrano aver esaurito le frasi di circostanza e noi ...

Temptation Island: Chi è Luciano Punzo? Vita privata, curiosità e Instagram del Tentatore ComingSoon.it Temptation Island: il tentatore Luciano, “Sono pazzo di lei”. Ecco chi è Temptation Island : il tentatore Luciano , “Sono pazzo di lei”. Ecco chi è. E’ molto attivo sui social, il tentatore napoletano Luciano Punzo . Seguito e amato ...

La trasformazione di Luciano Punzo Luciano Punzo è uno dei protagonisti di Temptation Island 2021, reality in cui ha ricoperto i panni del tentatore, mettendo a rischio la storia d'amore di Manuela e Stefano.

