Breton, l'Europa ora è la farmacia del mondo (Di martedì 27 luglio 2021) BRUXELLES "L'Europa ora è la farmacia del mondo. Produttori, fornitori, distributori: oltre 350 aziende in tutta l'Ue costituiscono la spina dorsale della nostra autonomia nella produzione dei ... Leggi su leggo (Di martedì 27 luglio 2021) BRUXELLES "L'ora è ladel. Produttori, fornitori, distributori: oltre 350 aziende in tutta l'Ue costituiscono la spina dorsale della nostra autonomia nella produzione dei ...

Media e audiovisivi: Commissione europea lancia sito interattivo per rintracciare finanziamenti Ue Il commissario per il mercato interno, Thierry Breton, ha spiegato che la realizzazione del sito si ... non solo nel programma Europa creativa, ma anche nel contesto di programmi come Orizzonte Europa, ...

