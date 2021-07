"All'inizio del 2022 vaccinare anche la fascia 5-11 anni Sì all'obbligo per i prof, come per il personale sanitario" (Di martedì 27 luglio 2021) "I docenti e il personale scolastico sono inseriti in un'onda simile a quella del personale sanitario e quindi devono essere vaccinati contro il Covid-19", afferma ad Affaritaliani.it il virologo Fabrizio Pregliasco, membro del Cts della Lombardia e direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano. "Docenti e professori sono a rischio in particolare con la variante Delta anche ... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 27 luglio 2021) "I docenti e ilscolastico sono inseriti in un'onda simile a quella dele quindi devono essere vaccinati contro il Covid-19", afferma ad Affaritaliani.it il virologo Fabrizio Pregliasco, membro del Cts della Lombardia e direttoredell'ospedale Galeazzi di Milano. "Docenti eessori sono a rischio in particolare con la variante Delta... Segui su affaritaliani.it

