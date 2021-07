Venezia 78: da «Spencer» con Kristen Stewart a «È stata la mano di dio» di Sorrentino, ecco i film che vedremo (Di lunedì 26 luglio 2021) Venezia scintillante e hollywoodiana, piena di stelle e di green pass. Per il secondo anno di fila, la Mostra del Cinema non si arrende alla pandemia ma, anzi, rincara con un programma assolutamente ambizioso, capace di accontentare tutti i gusti pur nel rispetto delle norme di sicurezza previste per il contenimento: dal dimezzamento dei posti a sedere in sala al controllo degli accessi, dalla prenotazione obbligatoria al green pass indispensabile per accedere nel micro-cosmo del Lido che, dal 1° all’11 settembre, si accenderà riportando a Venezia lo splendore degli anni passati. Se il Festival di Cannes ha scelto una vita più intima e discreta, puntando sulla presenza di tanti titoli francesi ed escludendo quasi del tutto Hollywood dalla Croisette, Alberto Barbera ha deciso di ripartire proprio nel segno delle grandi produzioni e dei blockbuster, senza rinunciare al film d’autore e alla rappresentanza dei Paesi nel mondo che quest’anno a Venezia saranno 59. «La scorsa edizione ci eravamo illusi che fosse l’inizio della normalità, ma così non è stato. Nel frattempo abbiamo lavorato per tutto l’anno a selezionare i film, che sono stati tantissimi considerando che sono stati sommati quelli del 2020 e del 2021» ha spiegato Barbera nel corso della conferenza stampa di presentazione dei titoli, ponendo l’accento su una maggiore presenza italiana tra i film in concorso (sono 5) e mettendo le mani avanti sulle donne registe che l’anno scorso erano 8 e quest’anno 5 («C’è una piccola battuta di arresto, ma il lungo periodo di rallentamento ha pesato senz’altro sulla componente femminile». https://twitter.com/la_Biennale/status/1417799367960956933 Leggi su vanityfair (Di lunedì 26 luglio 2021) Venezia scintillante e hollywoodiana, piena di stelle e di green pass. Per il secondo anno di fila, la Mostra del Cinema non si arrende alla pandemia ma, anzi, rincara con un programma assolutamente ambizioso, capace di accontentare tutti i gusti pur nel rispetto delle norme di sicurezza previste per il contenimento: dal dimezzamento dei posti a sedere in sala al controllo degli accessi, dalla prenotazione obbligatoria al green pass indispensabile per accedere nel micro-cosmo del Lido che, dal 1° all’11 settembre, si accenderà riportando a Venezia lo splendore degli anni passati. Se il Festival di Cannes ha scelto una vita più intima e discreta, puntando sulla presenza di tanti titoli francesi ed escludendo quasi del tutto Hollywood dalla Croisette, Alberto Barbera ha deciso di ripartire proprio nel segno delle grandi produzioni e dei blockbuster, senza rinunciare al film d’autore e alla rappresentanza dei Paesi nel mondo che quest’anno a Venezia saranno 59. «La scorsa edizione ci eravamo illusi che fosse l’inizio della normalità, ma così non è stato. Nel frattempo abbiamo lavorato per tutto l’anno a selezionare i film, che sono stati tantissimi considerando che sono stati sommati quelli del 2020 e del 2021» ha spiegato Barbera nel corso della conferenza stampa di presentazione dei titoli, ponendo l’accento su una maggiore presenza italiana tra i film in concorso (sono 5) e mettendo le mani avanti sulle donne registe che l’anno scorso erano 8 e quest’anno 5 («C’è una piccola battuta di arresto, ma il lungo periodo di rallentamento ha pesato senz’altro sulla componente femminile». https://twitter.com/la_Biennale/status/1417799367960956933

