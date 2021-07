Travaglio e la gaffe su Draghi “figlio di papà” (è orfano da quando aveva 15 anni) | VIDEO (Di lunedì 26 luglio 2021) Ieri Marco Travaglio alla festa di Articolo uno, si è scagliato contro Mario Draghi. Ma il direttore de Il Fatto Quotidiano ha usato una frase che alla luce della biografia del presidente del Consiglio non è esattamente un’uscita felice. Travaglio e la gaffe su Draghi “figlio di papà” (è orfano da quando aveva 14 anni) VIDEO La @lageloni che lo ha intervistato non ha detto niente in merito alle offese a Draghi,orfano di padre a 14 anni e ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Ieri Marcoalla festa di Articolo uno, si è scagliato contro Mario. Ma il direttore de Il Fatto Quotidiano ha usato una frase che alla luce della biografia del presidente del Consiglio non è esattamente un’uscita felice.e lasudi” (èda14La @lageloni che lo ha intervistato non ha detto niente in merito alle offese adi padre a 14e ...

giovortu : @jacopo_iacoboni Draghi 'non capisce un cazzo' detta da Travaglio forse è anche peggio. La prima è una gaffe dovuta… - GliStessiChe : RT @OmegaEzio: #Travaglio ha fatto una gaffe di cattivo gusto. Curioso però che quelli che adesso lo criticano per essere offensivo sono gl… - OmegaEzio : #Travaglio ha fatto una gaffe di cattivo gusto. Curioso però che quelli che adesso lo criticano per essere offensiv… -