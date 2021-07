Tokyo 2020, Italia-Polonia 0-3: primo k.o. per gli azzurri (Di lunedì 26 luglio 2021) (Adnkronos) – Dopo la vittoria all’esordio contro il Canada, l’Italia del volley maschile viene sconfitta dalla Polonia per 3-0 (25-20, 26-24, 25-20) nel secondo incontro del torneo olimpico di Tokyo 2020. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 luglio 2021) (Adnkronos) – Dopo la vittoria all’esordio contro il Canada, l’del volley maschile viene sconfitta dallaper 3-0 (25-20, 26-24, 25-20) nel secondo incontro del torneo olimpico di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Coninews : Tokyo 2020 come Rio 2016. ?????? Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea o… - Eurosport_IT : ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - LaStampaTV : VIDEO | Tokyo 2020, la nuotatrice australiana Titmus batte Ledecky: l'esultanza sfrenata dell'allenatore in tribuna… - MafaldaraS : RT @Open_gol: In tutto sul podio non fanno più di 42 anni -