Temptation Island | villaggio a fuoco | evacuazione di emergenza in corso

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

... in provincia di Cagliari , un rogo di origine dolosa ha devastato una parte dell' Is Morus Relais , il resort 4 stelle sul mare dove è girato il reality show '', prodotto da ...Nella notte di lunedì 26 luglio, una parte del Resort Relais Is Morus , villaggio noto alle cronache televisive per ospitare le trame di, è andato distrutto a causa di un incendio; incendio che nulla ha a che fare con le fiamme che in queste ore stanno devastando l'Oristanese (il resort si trova a Santa Margherita di ...Una sessantina di persone evacuate dall’hotel Relais Is Morus di Pula, noto per essere la base logistica del reality di Canale 5 "Temptation Island". La struttura è infatti minacciata da un incendio, ...Secondo incendio doloso a distanza di un anno all'hotel a quattro stelle Relais Is Morus a Pula, sulla costa sud occidentale della Sardegna, noto per essere la base logistica del reality ...