Taekwondo | Olimpiadi Tokyo | ori a Comitato russo e Croazia | fuori prematuramente Simone Alessio

(Di lunedì 26 luglio 2021) Nuova giornata di gare nei vari tornei dialledi, con due ori assegnati e ben otto medaglie in totale nelle competizioni dei -67 kg femminili e dei -80 kg maschili, dove ha gareggiato anche l’azzurro. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati odierni. -67 KG FEMMINILI La medaglia d’oro è andata alla croata Matea Jelic, campionessa europea in carica, che nella finalissima ha sconfitto 25-22 la britannica Lauren Williams, argento, con i due bronzi che sono andati all’ivoriana Ruth Gbagbi e all’egiziana Hedaya Malak, vittoriose rispettivamente ...

matteorenzi : Che belle le Olimpiadi, belle sempre e comunque. E viva l’Italia. Grazie a Vito e Gigi per le prime medaglie azzurr… - matteosalvinimi : Vito Dell’Aquila, vent’anni, di Mesagne (Brindisi), pratica il #Taekwondo da quando aveva 8 anni. Prima medaglia d’… - ilpost : La prima medaglia d’oro italiana alle Olimpiadi - Loreto_1910 : RT @emanuelefiano: Primo oro dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo nel Taekwondo. Bravissimo Vito dell’Aquila. Grandissimo!!! - RivistaUndici : Un’atleta iraniana rifugiata ha battuto un’atleta iraniana, nel Taekwondo. -

Ultime Notizie dalla rete : Taekwondo Olimpiadi

... per ora solo Vito Dell'Aquila () è riuscito a salire sul gradino più alto del podio. Dunque l'aggiornamento più importante che arriva per il medagliere delle2020 Tokyo è questo, ...... dove sono ottime chance di medaglia per gli azzurri, e pure judo e tiro con l'arco,e ... Sara anche oggi una giornata dedicata ai risultati delledi Tokyo 2020 davvero intensissima!Nuova giornata di gare nei vari tornei di taekwondo alle Olimpiadi di Tokyo, con due ori assegnati e ben otto medaglie in totale nelle competizioni dei -67 kg femminili e dei -80 kg maschili, dove ha ...Le Olimpiadi di Tokyo 2020 cominciano ufficialmente il 23 luglio 2021 (ma i tornei di calcio e softball cominciano due giorni prima per il numero di Nazionali iscritte). Assegnano ben 339 ...