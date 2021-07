Sicilia: Musumeci, 'pubblica amministrazione era un ammortizzatore sociale' (Di lunedì 26 luglio 2021) Palermo, 26 lug. (Adnkronos) - "In Sicilia la pubblica amministrazione era un ammortizzatore sociale, questo è accaduto per molti decenni, e ha penalizzato l'impresa. Il nostro obiettivo, in questi tre anni e mezzo di governo, è stato di rimettere l'azienda al centro della nostra agenda politica". Lo ha detto Nello Musumeci, il governatore Siciliano, intervistato dal Tgcom24 nel corso del Tour iniziato oggi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Palermo, 26 lug. (Adnkronos) - "Inlaera un, questo è accaduto per molti decenni, e ha penalizzato l'impresa. Il nostro obiettivo, in questi tre anni e mezzo di governo, è stato di rimettere l'azienda al centro della nostra agenda politica". Lo ha detto Nello, il governatoreno, intervistato dal Tgcom24 nel corso del Tour iniziato oggi.

