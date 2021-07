Sempre meno matrimoni e meno figli (Di lunedì 26 luglio 2021) È giunta l’ora di mettere, come suol dirsi, i piedi nel piatto. Tanto si sarà capito ch’è rimasto ben poco da terremotare, in campo demografico. Demograficamente parlando il nostro è un campo diventato Sempre un poco più sterile col trascorrere del tempo, la pandemia contribuisce, ma non è essenziale. Di essenziale c’è che in Italia si è smesso praticamente di nascere. Nel 2021 potremmo scendere sotto le 400 mila nascite, dopo le 570 mila dell’effimera ripresina del 2007-2008 e il fondo di 404 mila nascite toccato nel 2020. Siamo a 6,8 nascite annue ogni mille abitanti, lontanissimi dai pur bassi standard europei (9,3 nascite annue ogni mille abitanti nell’Ue): un livello ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 26 luglio 2021) È giunta l’ora di mettere, come suol dirsi, i piedi nel piatto. Tanto si sarà capito ch’è rimasto ben poco da terremotare, in campo demografico. Demograficamente parlando il nostro è un campo diventatoun poco più sterile col trascorrere del tempo, la pandemia contribuisce, ma non è essenziale. Di essenziale c’è che in Italia si è smesso praticamente di nascere. Nel 2021 potremmo scendere sotto le 400 mila nascite, dopo le 570 mila dell’effimera ripresina del 2007-2008 e il fondo di 404 mila nascite toccato nel 2020. Siamo a 6,8 nascite annue ogni mille abitanti, lontanissimi dai pur bassi standard europei (9,3 nascite annue ogni mille abitanti nell’Ue): un livello ...

Ultime Notizie dalla rete : Sempre meno L'ultimo miglio secondo Figliuolo: vaccinare dai 12 anni in su per riaprire le scuole Quindi, conclude Figliuolo, "il compito di tutti noi è anticiparlo in modo che poi diventi meno ... Da sempre la vaccinazione riguarda soprattutto i più piccoli e nessuna preoccupazione a riguardo ha ...

Tornano i Sottotono, torna il rap anni 90 Era finito un ciclo, la gente ci seguiva meno, il rap stava cambiando... Lo sentivamo. Ed è venuto ... Mi è sempre piaciuto conoscere i giovani, specie perché è divertente capire da subito chi ha le ...

Milan, manca sempre meno all'esordio in WCL: il 18 agosto la sfida contro lo Zurigo Milan News Sempre meno matrimoni e meno figli Il declino del matrimonio religioso da decenni accompagna il declino demografico. Indagine sulla relazione tra questi due dati, che non è scientifica ma riguarda il nostro rapporto con quel “per semp ...

Lupi sempre più vicini L’ultima segnalazione dalla frazione di Villa "Ci sono dei lupi che si aggirano nelle campagne al confine della frazione Villa di Osimo". Il mini video è stato girato dal consigliere comunale della Lega di Osimo Alberto Maria Alessandrini, propri ...

