Scuola, Speranza: “Obbligo vaccino? In corso valutazione” (Di lunedì 26 luglio 2021) “Obbligo del vaccino per il personale nelle scuole? Sono valutazioni che stiamo facendo in queste ore. La riapertura della Scuola senza Dad, se possibile, è una priorità per il governo. Valuteremo in queste ore quali saranno le strade migliori. Dobbiamo lavorare perché con la buona campagna di vaccinazione, oggi abbiamo superato 65 milioni di dosi somministrate, vogliamo tutelare la Scuola. Nessuna soluzione è esclusa, l’obiettivo è riportare tutti i ragazzi a Scuola in sicurezza e in presenza”. Sono le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, a Controcorrente. E’ possibile ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 luglio 2021) “delper il personale nelle scuole? Sono valutazioni che stiamo facendo in queste ore. La riapertura dellasenza Dad, se possibile, è una priorità per il governo. Valuteremo in queste ore quali saranno le strade migliori. Dobbiamo lavorare perché con la buona campagna di vaccinazione, oggi abbiamo superato 65 milioni di dosi somministrate, vogliamo tutelare la. Nessuna soluzione è esclusa, l’obiettivo è riportare tutti i ragazzi ain sicurezza e in presenza”. Sono le parole del ministro della Salute, Roberto, a Controcorrente. E’ possibile ...

