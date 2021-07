Rita Atria | la mafia sarà sconfitta solo grazie a chi deciderà di affidarsi allo Stato

(Di lunedì 26 luglio 2021)aveva avuto la forza di trasformare la sete di vendetta in bisogno di giustizia. Aveva avuto la forza di rinascere culturalmente, abbandonando dietro di sé la mentalità mafiosa nella quale era cresciuta. Aveva avuto la forza di resistere ad una madre che l’aveva maledetta per la sua decisione di parlare con gli “sbirri” delle cose di famiglia. Aveva avuto la forza diinsieme a sua cognata, Piera Aiello, dopo che laaveva massacrato padre e fratello. Quelloche aveva la faccia di Paolo Borsellino, che le “adottò” entrambe, ...

diciassettenne di Partanna la mafia l'aveva conosciuta fin da bambina, a 11 anni perse suo padre, pastore affiliato a Cosa Nostra, ucciso in un agguato mafioso. Dopo la sua morte,si ...Oggi mi tocca dunque ricordare la povera, che aveva 17 anni quando si suicidò, il 26 luglio del 1992, una settimana dopo la strage di Via D'Amelio. Era diventata testimone di giustizia ...Arriva oggi a Roma il Vaso realizzato dalla sezione dell’artistico dell’IISS “Jacopo del Duca Diego Bianca Amato” per ricordare ...Rita Atria diciassettenne di Partanna la mafia l’aveva conosciuta fin da bambina, a 11 anni perse suo padre, ucciso in un agguato mafioso.