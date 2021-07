Philips Fidelio L3 | le cuffie over-ear con ANC disponibili

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 26 luglio 2021) In vendita in Italia a partire dal mese di agosto, le nuoveL3 sono una combinazione unica di prestazioni audio e design all’avanguardia LeANC-earL3 sarannodal mese di agosto anche in Italia. Già vincitrici del prestigioso Red Dot Award del 2020, le nuovecombinano elevate prestazioni audio con un design premium grazie alla manifattura e alla finitura di pregio.L3: ottimecon ANC Le...