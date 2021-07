Omicidio gazometro | arrestato a Genova 19enne accoltellatore

(Di lunedì 26 luglio 2021) Roma – È stato, al termine di un’indagine-lampo, un cittadino albanese del 2002, considerato l’omicida del 26enne connazionale morto dopo aver ricevuto una coltellata alla schiena al, a Roma, nella giornata di venerdì. L’è incensurato e munito di regolare permesso di soggiorno. La lite era partita per motivi legati ad affari illeciti tra due cittadini albanesi, poi è sfociata in una rissa a 4 tra connazionali. Il, secondo la ricostruzione della Questura, è arrivato per ultimo sul luogo della lite, come quinto protagonista, dando la coltellata mortale. Dopo il ...

Advertising

romalifenews : +++ ARRESTATO L'ASSASSINO +++ - Roma_H_24 : Omicidio del Gazometro, arrestato l'accoltellatore: era fuggito a Genova - - H24Prati : Omicidio del Gazometro, arrestato l'accoltellatore: era fuggito a Genova - - H24Montesacro : Omicidio del Gazometro, arrestato l'accoltellatore: era fuggito a Genova - - H24Parioli : Omicidio del Gazometro, arrestato l'accoltellatore: era fuggito a Genova - -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio gazometro

RomaToday

... il 26enne albanese morto accoltellato nella zona dele poi morto al San Camillo 9 ore ... Entrambi, inizialmente accusati di lesioni, dovranno ora rispondere divolontario. Evidente ...Willy Monteiro, gli amici: "Aveva convulsioni"/ "Era a terra e boccheggiava" Attualmente è ... il tutto sarebbe iniziato poco dopo le ore 13:00 di ieri, in via delangolo via dei ...Era partita come una lite per motivi sicuramente legati ad affari illeciti quella tra i due albanesi, poi sfociata in una rissa a 4 tra connazionali, in cui uno tra i litiganti ha perso la vita a caus ...Ha 19 anni l’uomo che sabato 24 luglio ha accoltellato alla schiena un connazionale di 27 anni nella zona dei Mercati Generali a Ostiense. La vittima, dopo un breve tentativo di fuga, si è accasciato ...