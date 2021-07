Omicidio Cerciello | vedova | ‘due anni senza Mario | giorni troppo lunghi e dolorosi’ 2

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 26 luglio 2021) (Adnkronos) –“era un uomo giusto, coraggioso e leale – dice Rosa Maria Esilio – che si impegnava e si sacrificava per i valori in cui credeva, ogni giorno nella semplicità quotidiana, come Carabiniere e come marito, figlio, fratello e amico. Era molto generoso, dedicava il suo prezioso tempo a chi ne aveva bisogno, donava il suo sorriso o un aiuto concreto con tanta discrezione e sensibilità, era umile e onesto, ricco di valori di altri tempi e di un forte senso del dovere. Tutto il suo essere è con me e in tutto quello che mi trovo a vivere”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.