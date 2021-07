Olimpiadi di Tokyo, allarme tempesta tropicale (Di lunedì 26 luglio 2021) allarme tempesta tropicale sulle Olimpiadi di Tokyo. Lo comunica il comitato di Tokyo 2020 in una nota: Si prevede che una tempesta tropicale, l’ottava, si abbatterà in alcune zone delle regioni di Kanto e/o Tohoku del Giappone orientale nel pomeriggio di martedì 27 luglio. Il Comitato Organizzatore di Tokyo 2020 sta lavorando con il Cio, le Federazioni Internazionali e altre organizzazioni pertinenti per assicurarsi che i processi e i piani in atto per rispondere a qualsiasi condizione meteorologica avversa siano attivati, in caso di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 luglio 2021)sulledi. Lo comunica il comitato di2020 in una nota: Si prevede che una, l’ottava, si abbatterà in alcune zone delle regioni di Kanto e/o Tohoku del Giappone orientale nel pomeriggio di martedì 27 luglio. Il Comitato Organizzatore di2020 sta lavorando con il Cio, le Federazioni Internazionali e altre organizzazioni pertinenti per assicurarsi che i processi e i piani in atto per rispondere a qualsiasi condizione meteorologica avversa siano attivati, in caso di ...

