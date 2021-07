Advertising

GHERARDIMAURO1 : RT @leggoit: #Belluno, morta bimba di 10 anni investita da un'auto: la donna alla guida ha un malore - leggoit : #Belluno, morta bimba di 10 anni investita da un'auto: la donna alla guida ha un malore - Carlino_Rimini : Bimba morta soffocata dal cibo a Santarcangelo di Romagna - Cami71Michele : @FedericaSure @marysorriso79 Forse la gente è peggiorata nel tempo. Io stavo con la ragazza di bagheria e la sua ma… - sejcapsq : Mi distrugge vedere Max che torna a casa con la bimba e saluta la moglie morta #NewAmsterdam -

Ultime Notizie dalla rete : Morta bimba

E'oggi all'ospedale pediatrico di Padova, dove era stata elitrasportata in condizioni ...travolta: cosa è successo L'incidente a Soranzen era avvenuto sabato 24 luglio 2021, sulla Sp 36. ...Una dramma. Non ci sono altre parole per descrivere quello che è accaduto sabato sera, verso le 21, nella casa famiglia Papa Giovanni XXIII, a Santarcangelo , dove unadi appena 6 mesi èsoffocata , durante la poppata, per un rigurgito di latte. La tragedia si è consumata tra le braccia della madre, una ragazza di 25 anni, ospitata nella casa famiglia ...E' arrivata questa sera a Cesiomaggiore (Belluno), 26 luglio, la notizia che nessuno avrebbe mai voluto apprendere. La bambina di 10 anni, investita da un'auto a Soranzen sabato mattina, ...CESIOMAGGIORE - E' arrivata questa sera in paese, 26 luglio, la notizia che nessuno avrebbe mai voluto apprendere. La piccola 10 anni, investita da un'auto a Soranzen sabato mattina non ...