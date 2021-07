Maria Grazia Cucinotta, che sorpresa! Arriva il debutto sul piccolo schermo (Di lunedì 26 luglio 2021) Maria Grazia Cucinotta ritorna protagonista per la prima volta nelle vesti di conduttrice. Da settembre, infatti, l’attrice siciliana sarà alla guida del programma culinario domenicale di La7, “L’ingrediente perfetto”. Si tratta della prima vera esperienza della donna come conduttrice, scelta per sostituire l’ex Miss Italia Roberta Capua (con la quale aveva partecipato a Celebrity Masterchef). Attualmente, il debutto della nuova edizione del programma, che sarà registrato a Roma, è fissato per domenica 12 settembre. Durante le varie puntate, Cucinotta sarà affiancata dal noto nutrizionista Gianluca Mech, ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 26 luglio 2021)ritorna protagonista per la prima volta nelle vesti di conduttrice. Da settembre, infatti, l’attrice siciliana sarà alla guida del programma culinario domenicale di La7, “L’ingrediente perfetto”. Si tratta della prima vera esperienza della donna come conduttrice, scelta per sostituire l’ex Miss Italia Roberta Capua (con la quale aveva partecipato a Celebrity Masterchef). Attualmente, ildella nuova edizione del programma, che sarà registrato a Roma, è fissato per domenica 12 settembre. Durante le varie puntate,sarà affiancata dal noto nutrizionista Gianluca Mech, ...

Advertising

sala_gabriel : «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te» «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo… - maria_grazia_da : Io ho fatto pensieri che non dovevo fare. Mi metto in punizione in un angolo ???????? - MDiretta : A Salina nascerà un cinema in ricordo di Massimo Troisi Noti attori tra cui Maria Grazia Cucinotta sono diventati t… - maria_grazia_da : Ma che avete mangiato o.... bho chissà. State da Dio. Tommy vestito benissimo che non capitava più dall'Isola. Fra,… - valelucy3 : @MauroLeonardi3 Specialmente per la guarigione di mia madre. Signore ascoltami ti prego. Maria fammi questa grazia -