Marco Firpo e Gemma Galgani sono tornati insieme? Lui confessa | “La sto aspettando”

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 26 luglio 2021)si sentono ancora dopo anni Negli ultimi giorno come magia si èa parlare con frequenza di un ex volto del Trono over di Uomini e Donne. Si tratta diche che ha rilasciato una lunga intervista al magazine del dating show di Maria De Filippi. Ricordiamo L'articolo proviene da KontroKultura.