Mara Venier è grave: ricoverara di nuovo in Ospedale (Di lunedì 26 luglio 2021) La conduttrice ha varcato nelle scorse ore le porte del Policlinico Umberto I. Venier non ha detto se si tratta di una visita o dell'ennesima operazione al viso, ma in un video social ha sfogato tutta la sua frustrazione con il suo È un incubo senza fine quello che Mara Venier sta vivendo da oltre due mesi. Tutto a causa di un impianto dentale non andato a buon fine, che ha provocato la lesione di un nervo e la conseguente paresi facciale. Un brutto incidente che oggi la vede tornare, ancora una volta, in Ospedale per sottoporsi a cure mediche per recuperare la sensibilità al viso. Lo ha rivelato la conduttrice ...

