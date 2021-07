Maltempo al Nord: frane e danni in Lombardia e Trentino (Di lunedì 26 luglio 2021) Il Maltempo in Lombardia era annunciato e infatti puntualmente è arrivato a funestare la domenica di milioni di cittadini. A creare i maggiori pericoli sono i violenti temporali che si sono abbattuti su diverse zone della regione. “Oggi purtroppo il Maltempo ha flagellato diverse zone della Lombardia. Nelle province di Lecco, Como e Sondrio si sono verificate diverse frane e problemi si sono registrati anche in quella di Varese. Per tutte cito le criticità di Chiavenna San Carlo (SO) e di Blevio (CO) con strade e auto sommerse dal fango. Grandinate in Brianza e nella Bergamasca, a Gallarate la forza ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 luglio 2021) Ilinera annunciato e infatti puntualmente è arrivato a funestare la domenica di milioni di cittadini. A creare i maggiori pericoli sono i violenti temporali che si sono abbattuti su diverse zone della regione. “Oggi purtroppo ilha flagellato diverse zone della. Nelle province di Lecco, Como e Sondrio si sono verificate diversee problemi si sono registrati anche in quella di Varese. Per tutte cito le criticità di Chiavenna San Carlo (SO) e di Blevio (CO) con strade e auto sommerse dal fango. Grandinate in Brianza e nella Bergamasca, a Gallarate la forza ...

Advertising

Massimo131261 : RT @reteanimalista: Chi immagina il maltempo pilotato per 'sfoltirci' potrebbe spiegare: perché non dirottare sulla Sardegna il temporale c… - webecodibergamo : Maltempo, Protezione civile: allerta arancione in Lombardia. Ancora temporali al Nord - baucopaolo : @Lincy10415 Politica... A Roma per maltempo danno contro alla Raggi,al nord la colpa è del cambiamento climatico... - TheQ_continuum : RT @fanpage: Il maltempo si è abbattuto sul Nord Italia nella giornata di oggi. Le immagini sono impressionanti - fanpage : Il maltempo si è abbattuto sul Nord Italia nella giornata di oggi. Le immagini sono impressionanti -