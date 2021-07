LIVE Taekwondo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: fuori Alessio, ora spera nel ripescaggio. (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.33 In azione ora il secondo quarto di finale al femminile tra la brasiliana Milena Titonelli e la croata Matea Jelic. Il Brasile conduce al momento con uno scarto di un solo punto. 7-6 per ora. 7.30 Ora Simone Alessio dovrà sperare che Eissa approdi in finale per poter disputare il tabellone di ripescaggio. Simone Alessio ha trovato un avversario ostico, che non gli ha consentito di sviluppare la sua tecnica sublime. Peccato, perché l’azzurro era un naturale pretendente all’oro. 5-6 Eliminato Simone Alessio. Amarezza enorme. 20 ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.33 In azione ora il secondo quarto di finale al femminile tra la brasiliana Milena Titonelli e la croata Matea Jelic. Il Brasile conduce al momento con uno scarto di un solo punto. 7-6 per ora. 7.30 Ora Simonedovràre che Eissa approdi in finale per poter disputare il tabellone di. Simoneha trovato un avversario ostico, che non gli ha consentito di sviluppare la sua tecnica sublime. Peccato, perché l’azzurro era un naturale pretendente all’oro. 5-6 Eliminato Simone. Amarezza enorme. 20 ...

